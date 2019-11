Si è aperta a Xi’an la GKCTC 2019

Share this with Close

I





l 30 ottobre si è aperta a Xi’an la Global Key & Core Technology Innovation Conference 2019 (GKCTC), sotto gli auspici del Ministero della Scienza e Tecnologia cinese, della Commissione statale cinese per lo sviluppo e la riforma, dell’Accademia delle scienze cinese, dell’Accademia di ingegneria cinese e di altri ministeri e commissioni della Cina. La conferenza è stata organizzata congiuntamente dal Torch High Technology Industry Development Center del Ministero della Scienza e Tecnologia cinese, dall’Assessorato della scienza e tecnologia della provincia dello Shaanxi, dal Comitato del PCC di Xi’an e dal governo popolare di Xi’an.

Durante la GKCTC 2019, dal tema “Key & Core Technologies Leading Changes”, si è discusso di AI, tecnologie informatiche, sviluppo aerospaziale, biotecnologie e nuovi materiali. Inoltre, sono stati tenuti il Forum sullo sviluppo innovativo e il Forum su Qian Xueseng, nonché altri 14 sub-forum.

Durante la conferenza è stato pubblicato il "2019 White Paper on Key and Core Technology Development in China".