Il mondo dei gioiellieri italiani parteciperà attivamente alla seconda edizione della CIIE

Manca pochissimo all’apertura della seconda edizione della China International Import Expo (CIIE). In qualità di Paese ospite, Italia manderà alla CIIE 140 imprese. Molte associazioni settoriali coglieranno l’occasione per mettere insieme gruppi di imprese, affinché esplorino insieme il mercato cinese. In un’intervista concessa al China Media Group, Stefano de Pascale, segretario generale dell'Associazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri, ha affermato che, grazie alle misure di apertura adottate dal governo cinese, l'industria dei gioielli italiana spera di cogliere l’occasione della CIIE per sfruttare ulteriormente le enormi potenzialità offerte dal mercato cinese.



Alla seconda edizione della China International Import Expo, la Federorafi guiderà 16 aziende e alleanze tra marchi. Il segretario generale dell'Associazione de Pascale ha dichiarato che, grazie alla missione esplorativa dell’anno scorso, ha potuto comprendere pienamente la portata della CIIE, decidendo quindi di portare a Shanghai le imprese più rappresentative delle diverse zone di produzione di gioielli in Italia, in modo da mostrare i loro prodotti di alta gamma e le tecnologie avanzate. Il segretario generale de Pascale auspica che, attraverso la piattaforma della CIIE, possa essere stabilito un collegamento diretto tra domanda e offerta.