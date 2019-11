China International Import Expo, imprese straniere dicono di “avere fiducia nel mercato cinese”

Share this with Close

Martedì 5 novembre si aprirà a Shanghai la seconda edizione della China International Import Expo (CIIE). Nei giorni scorsi, responsabili di numerose imprese di fama mondiale, intervistati dalla CCTV, hanno tenuto a sottolineare che la CIIE promuoverà gli scambi commerciali fra la Cina e il resto del mondo. Gli intervistati ripongono grande fiducia nel mercato cinese e ritengono che l’economia cinese abbia dinanzi a sé prospettive di sviluppo luminose.

Il presidente e capo esecutivo del Gruppo L’Oréal, Jean-Paul Agon, ha detto che la Cina si fa promotrice di un’economia aperta, aggiungendo che la CIIE promuoverà lo sviluppo commerciale e gli scambi fra Paesi, confermandosi un simbolo dell'apertura della Cina verso l’estero.

Il presidente e capo esecutivo del Gruppo L’Oréal Jean-Paul Agon

Il presidente di Panasonic Cina-Asia nordorientale ha detto che, in un contesto che vede la Cina confermarsi un grande Paese in termini di consumi, innovazione e manifattura, Panasonic intende connettersi ancora più saldamente alla Cina, per imparare dalle imprese cinesi più all’avanguardia e battere la concorrenza sul mercato con la velocità, i costi e il modello della Cina.

Il presidente di Panasonic Cina-Asia nordorientale