La Cina conferisce a Carlo Rubbia la medaglia per la Celebrazione del 70° anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese

Mercoledì 30 ottobre, ora locale, l'ambasciatore cinese in Italia Li Junhua ha incontrato Carlo Rubbia, senatore a vita italiano e vincitore del premio Nobel per la fisica, per consegnargli la medaglia commemorativa della Celebrazione del 70° anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese.

Li Junhua ha affermato che la medaglia viene conferita ai rappresentanti di tutti i ceti sociali ed agli amici internazionali che hanno dato un contributo eccezionale alla fondazione e alla costruzione della Nuova Cina. Ha poi aggiunto che il professor Rubbia ha contribuito grandemente a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica sino-italiana e sino-europea, per cui ha giustamente meritato il premio, che riflette il l’apprezzamento e l’alto riconoscimento della parte cinese. L’ambasciatore auspica che la cooperazione tra Cina e Italia nella scienza e nella tecnologia ottenga nuovi risultati e ha ricordato che i 70 anni di brillanti successi della Nuova Cina sono inseparabili dall'apertura e dalla cooperazione; la Cina continuerà a promuovere e consolidare la cooperazione internazionale nel campo dell’innovazione scientifica e tecnologica, e a dare sempre maggiori contributi alla costruzione della comunità dal futuro condiviso. Li Junhua si augura inoltre che il professor Rubbia continui a contribuire sempre più alla promozione della cooperazione sino-italiana nel campo dell'innovazione tecnologica.

Da parte sua, Rubbia ha affermato di essere molto onorato di ricevere la medaglia e di partecipare e testimoniare lo sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica della Cina. Lo scienziato ha ribadito di essere più che disposto a continuare a collaborare con i partner cinesi, per creare più piattaforme per la cooperazione scientifica e tecnologica e per gli scambi di talenti tra i due paesi.