Beijing esorta fortemente Washington a interrompere contatti con il gruppo sostenitore del Dailai Lama

Secondo quanto riportato, di recente l’ambasciatoredegli Stati Uniti per la libertà religiosa nel mondo Sam Brownback ha avuto un incontro in India col Dalai Lama. In merito, durante una conferenza stampa ordinaria tenuta il 29 ottobre, il portavoce del ministro degli Esteri cinese Geng Shuang ha dichiarato che la Cina esorta fortemente gli USA a interrompere i contatti in qualsiasi forma con il gruppo sostenitore del Dalai Lama, e a smettere di fare osservazioni irresponsabili ed usare le questioni relative al Tibet per interferire negli affari interni della Cina. Beijing auspica che Washington faccia di più per promuovere la fiducia e la cooperazione reciproche sino-americane, e non viceversa.