VR+5G stupisce il mondo, cambierà il nostro stile di vita

Dal 19 al 21 ottobre si è tenuta a Nanchang, città della provincia del Jiangxi, la Conferenza mondiale dell'industria VR 2019, nel corso della quale sono state presentate una serie di tecnologie, prodotti e applicazioni all’avanguardia come il 5G+VR.

Nel corso della fiera, un professionista ha utilizzato un dispositivo per azionare in tempo reale un mezzo meccanico in una miniera a 150 chilometri di distanza. Grazie alla copertura della miniera e della sede dell’esposizione con il segnale della rete 5G, è stato possibile controllare a distanza una nuova ambulanza e connettersi al sistema di informazioni mediche degli ospedali tramite le tecnologie 5G e VR, il che ha permesso agli esperti di leggere a distanza tutte le informazioni diagnostiche raccolte sull’ambulanza.