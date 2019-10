Xi Jinping invia lettera di auguri al Summit di Qingdao per le aziende multinazionali

Share this with Close

Il 19 ottobre a Qingdao, nella provincia dello Shandong, è stata inaugurata la prima edizione del Summit per le aziende multinazionali cui il presidente Xi Jinping ha inviato una lettera di auguri. Nel suo messaggio, il capo di Stato cinese ha parlato del ruolo positivo e importante giocato dalle multinazionali, e che tali aziende hanno avuto la possibilità di testimoniare, partecipare e beneficiare dello storico processo di riforma e apertura avviato in Cina oltre 40 anni fa.



Xi Jinping ha inoltre sottolineato che il Paese continuerà ad aprire le sue porte sempre di più, che disporrà di un ambiente migliore per il commercio e che in Cina le multinazionali avranno più opportunità di crescita. Il presidente cinese ha infine dato il benvenuto agli imprenditori di tutto il mondo che vorranno investire in Cina e che si impegneranno a creare un futuro migliore nel rispetto dello spirito di mutuo beneficio.

La prima edizione del Summit di Qingdao per le aziende multinazionali è stata organizzata congiuntamente dal ministero del Commercio cinese e dalla provincia dello Shandong. L’incontro si è svolto intorno al tema “Multinazionali e Cina”, con una riunione a porte chiuse, forum paralleli e Road Show.