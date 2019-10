Xi Jinping incontra il presidente nepalese Bidhya Devi Bhandari

Share this with Close

Il 12 ottobre al palazzo presidenziale di Kathmandu il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il suo omologo nepalese, Bidhya Devi Bhandari. I due leader hanno diffuso la notizia dell’istituzione di relazioni di partenariato strategico per lo sviluppo e la prosperità.

Xi Jinping ha sottolineato che i rapporti tra Cina e Nepal costituiscono un esempio di scambi amichevoli tra i Paesi vicini, per questo le due parti sono chiamate a consolidare le basi delle loro relazioni politiche e a considerare la creazione di una comunità dal futuro condiviso come un obiettivo a lungo termine. Xi Jinping ha ringraziato il Nepal per aver aderito alla politica di una sola Cina e per il costante supporto ad essa fornito; per questo motivo la Cina continuerà a sostenere il Nepal nella salvaguardia della sua indipendenza, sovranità e integrità territoriale e ad appoggiare il suo sviluppo economico e sociale. Il capo di Stato cinese ha aggiunto che le due parti devono creare un modello di cooperazione a tutto tondo, espandendo gli scambi e la cooperazione a diversi settori.

Xi Jinping ha sottolineato che il popolo cinese ha appena celebrato il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare e che il Paese è deciso a continuare sul percorso della riforma, ad espandere l'apertura e a promuovere uno sviluppo di alta qualità. Il presidente cinese ha concluso dicendo che una Cina stabile, aperta e prospera costituirà sempre un'opportunità di sviluppo per il Nepal e per il mondo.

Bidhya Devi Bhandari ha dato un caloroso benvenuto a Xi Jinping ed ha affermato che la nuova visita di un capo di Stato cinese in Nepal dopo 23 anni ha un importante significato storico. Bhandari ha aggiunto che l'annuncio dello stabilimento di un partenariato strategico tra Nepal e Cina rafforzerà la tradizionale amicizia tra i due Paesi, arricchirà il contenuto dei rapporti bilaterali e promuoverà una nuova epoca di relazioni con la Cina.