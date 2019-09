Cina, sempre più fattori contribuiscono ad uno sviluppo economico di alta qualità

2019-09-16 18:40:20 cri

Secondo alcuni dati diffusi il 16 settembre dall'Ufficio nazionale di Statistica della Cina, nei primi otto mesi dell'anno l'economia nazionale ha funzionato in modo corretto mentre il processo di ottimizzazione della struttura economica è continuato ad andare avanti. Nel corso delle ferie appena trascorse per la Festa di Metà Autunno, il numero totale dei turisti domestici in Cina ha superato quota 100 milioni, con un aumento del 7,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e con introiti per l'industria turistica cresciuti dell'8,7%. Questo fatto dimostra che la domanda interna sta liberando il suo enorme potenziale e che i fattori positivi dello sviluppo di alta qualità dell'economia cinese continuano a portare i loro frutti.



Nei primi otto mesi del 2019 i principali indicatori economici della Cina hanno visto sia aumenti che diminuzioni rispetto al luglio precedente, ma sono rimasti generalmente stabili e progressivi. Ciò si è riflettuto nel +7% dell'indice di produzione dell'industria dei servizi, e della crescita di oltre il 5,6% del valore aggiunto industriale, indicando la stabilità del prodotto interno lordo. Inoltre, la crescita delle vendite totali di beni di consumo al dettaglio è stata dell'8,2%, mentre quella degli investimenti in asset fissi è stata del 5,5%; questi fattori hanno indicato il continuo incremento della domanda interna. Inoltre, la crescita dell'indice dei prezzi al consumo è continuato ad essere all'interno degli obiettivi previsti per tutto l'anno, mentre il commercio con l'estero e gli investimenti esteri hanno continuato a svilupparsi rapidamente.



Nel processo di transizione dell'economia cinese verso uno sviluppo di alta qualità, il rallentamento del tasso di crescita è il risultato inevitabile dell'adeguamento strutturale. Allo stesso tempo, la continua ottimizzazione della struttura economica è diventata un aspetto positivo di questa situazione.



Un altro importante fattore positivo per la stabilità economica e il progresso della Cina è il continuo aumento dell'occupazione. Nei primi otto mesi, i nuovi posti di lavoro nelle aree urbane hanno soddisfatto il 89.5% dell'obiettivo del piano annuale.



Inoltre, da gennaio ad agosto 2019 sono state oltre 19 mila le nuove imprese registrate ogni giorno l'uso effettivo degli investimenti esteri ha visto un +6,9%, a dimostrazione che sempre più imprese straniere intendono partecipare allo sviluppo ad alta qualità dell'economia cinese, condividendone le opportunità.



Nel quadro attuale di ritorno al protezionismo e all'unilateralismo, e di rallentamento della crescita dell'economia mondiale, non è stato facile per la Cina mantenere la propria economia stabile in questo periodo. Tuttavia questo ha dimostrato a tutto il mondo la forza della Cina e le sue enormi potenzialità, insieme ai benefici giunti dalla serie di misure politiche adottate costantemente dal governo cinese.



A lungo termine, le imprese cinesi potranno continuare ad accelerare il processo di trasformazione e aggiornamento promosso dall'innovazione, fornendo tutto il loro potenziale al servizio di uno sviluppo economico di alta qualità.



Nell'attuale, difficile congiuntura economica internazionale, la Cina continuerà a mantenere stabili le sue politiche macroeconomiche, supererà le varie sfide e riuscirà a realizzare lo sviluppo ad alta qualità, iniettando maggiore stabilità alla crescita dell'economia mondiale.