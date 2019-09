Zhengzhou, conferenza sul modello "Beidou+5G"

2019-09-11 11:27:57 cri

Secondo quanto appreso il 10 settembre dalla conferenza sull'applicazione di Beidou tenuta a Zhengzhou, grazie al completamento del sistema Beidou 3 e all'arrivo dell'era del 5G, il modello "Beidou + 5G" sta passando di un tipo di applicazione settoriale ad una maggiore diffusione tra i cittadini.

Il tema della conferenza era "Servizi Beidou per tutto il mondo, integrazione innovativa dell'applicazione".

Il presidente della GNSS and LBS Association of China, Yu Xiancheng, ha osservato che in particolare la combinazione tra l'alta accuratezza di Beidou e l'alta velocità del 5G innalzerà di molto la qualità di vita della popolazione, con le applicazioni come la guida intelligente, la Smart Wear e la cura degli anziani.