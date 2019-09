Li Keqiang a colloquio con i rappresentanti degli imprenditori americani

2019-09-11 11:56:57 cri

Martedì 10 settembre pomeriggio il premier cinese Li Keqiang ha incontrato, presso il padiglione Ziguang di Zhongnanhai, una delegazione composta da imprenditori ed ex funzionari statunitensi venuti in Cina per partecipare al Dialogo degli imprenditori Cina-Usa. I rappresentati del settore economico-commerciale e alcuni ex funzionari governativi degli Usa hanno avuto uno scambio di vedute sulle relazioni commerciali tra Cina e Usa. Il premier cinese li ha incontrati ed ha avuto modo di discutere con loro.

Li Keqiang ha affermato che le due parti devono seguire il consenso raggiunto dai leader dei due paesi e cercare una soluzione per superare le divergenze accettabile da entrambe le parti, basandosi sul principio di uguaglianza e rispetto reciproco. La Cina è favorevole all'ampliamento degli investimenti da parte delle imprese di tutto il mondo, ivi comprese quelle americane, in modo da realizzare un mutuo vantaggio.

I rappresentanti americani hanno affermato che il fatto che la Cina stia adottando nuove misure per ampliare l'apertura verso l'estero è una notizia incoraggiante per le imprese americane, sottolineando che queste ultime tendono a valutare le frizioni commerciali tra i due paesi in una prospettiva di lungo periodo, per questo motivo si opporranno all'indebolimento delle relazioni economiche con la Cina e non saranno mai favorevoli al disaccoppiamento economico-commerciale tra Usa e Cina, sperando che le consultazioni economiche e commerciali tra i due paesi ottengano progressi positivi e che le due parti possano raggiungere quanto prima un accordo.