Liu He incontra il CEO di Citigroup

2019-09-11 10:54:03 cri

Martedì 10 settembre Liu He, membro dell'Ufficio politico del Comitato Centrale della PCC e vicepresidente del Consiglio di Stato, si è incontrato con Michael Corbat, CEO di Citigroup.

Liu He ha detto che la Cina si oppone risolutamente alla guerra commerciale Cina-Usa, la quale non corrisponde agli interessi della Cina, né a quelli degli Stati Uniti e del resto del mondo. La Cina e gli Stati Uniti sono due paesi altamente complementari e strettamente collegati nelle loro economie, per questo Beijing spera che la comunità industriale e commerciale degli Stati Uniti svolga un ruolo attivo nello sviluppo di relazioni economiche e commerciali stabili e cooperative.

Corbat ha detto che il Citigroup sostiene sempre la globalizzazione economica e il libero scambio e attribuisce grande importanza al mercato cinese. Si augura sinceramente che i negoziati economici e commerciali tra Stati Uniti e Cina progrediscano positivamente e che le due parti raggiungano al più presto un accordo.