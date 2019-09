Wang Yi illustra il terzo Dialogo dei ministri degli Esteri Cina-Afghanistan-Pakistan

2019-09-08 19:20:35 cri

Sabato 7 settembre a Islamabad, in Pakistan, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha partecipato al terzo Dialogo dei ministri degli Esteri Cina-Afghanistan-Pakistan.

Wang Yi ha affermato che nel corso del dialogo è stato raggiunto un ampio consenso, che può essere sintetizzato in cinque punti: in primo luogo, sebbene la cooperazione trilaterale tra Cina, Afghanistan e Pakistan sia iniziata poco tempo fa, ha conseguito risultati positivi nel l'intensificazione della solidarietà e della cooperazione tra le tre parti, nella promozione della riconciliazione politica all'interno dell'Afghanistan, nel rafforzamento dell'interconnessione regionale e nella promozione dello sviluppo comune regionale. In secondo luogo, le tre parti concordano sul fatto che l'Afghanistan si trovi al momento in una fase critica. Le guarnigioni estere dovrebbero ritirarsi ordinatamente e responsabilmente al fine di garantire un processo di transizione armonioso all'interno del paese. In terzo luogo, vi è totale sintonia rispetto al fatto che il miglioramento delle relazioni afghano-pakistane rivesta una grande importanza per la pace, la stabilità e lo sviluppo dei due paesi e dell'intera regione. In quarto luogo, si è convenuto che occorrerà esplorare e promuovere la cooperazione trilaterale nel quadro dell'iniziativa Belt and Road. Infine, tutti e tre i paesi concordano sul fatto che dovranno approfondire la cooperazione in materia di antiterrorismo e sicurezza.