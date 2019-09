Le imprese cinesi procedono stabilmente, nonostante la tempesta

2019-09-04 17:41:40 cri

La lista delle migliori 500 imprese cinesi del 2019 è stata pubblicata di recente. Rispetto allo scorso anno, le dimensioni delle società presenti nella lista hanno continuato a crescere rapidamente e hanno continuato a spostarsi verso la fascia alta della catena industriale e la loro influenza internazionale sta aumentando. Nell'attuale complessa e grave situazione economica, le società cinesi hanno resistito alla pressione e hanno ottenuto buoni risultati, a dimostrazione che la loro capacità di resilienza è piuttosto lunga.

Le "migliori 500 imprese cinesi" sono un riferimento autorevole per la ricerca e la valutazione globali della forza generale delle imprese cinesi, riflettendo lo sviluppo economico della Cina. Nella lista del 2019, "crescita" è una parola chiave per le aziende cinesi: nel 2019 i ricavi di queste 500 imprese cinesi sono stati di quasi 80 trilioni, in aumento dell'11,14% su base annua; le attività totali sono state di quasi 300 trilioni di yuan, con un aumento su base annua di oltre il 9%; gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno continuato ad aumentare, raggiungendo i 976,54 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 21,71%.

Allo stesso tempo, la qualità dello sviluppo di queste 500 imprese cinesi è migliorata e la struttura è stata continuamente trasformata e aggiornata, spostandosi verso la fascia alta della catena industriale. Ad esempio, il numero di aziende che rientrano nell'industria manifatturiera avanzata e le moderne industrie di servizi è in crescita e alcune aziende nei settori dell'energia eolica, dell'energia solare, dei semiconduttori, dei circuiti integrati e di altri moderni settori di produzione di apparecchiature avanzate sono state incluse nella lista per la prima volta. Nella lista sono state aggiunte altre otto imprese del settore finanziario, a dimostrazione che le moderne società finanziarie al servizio dell'economia reale sono diventate più forti.

Inoltre, la lista mostra anche che lo status internazionale delle società cinesi continua a crescere e che la loro influenza internazionale continua ad aumentare. Le 500 aziende hanno partecipato alla costituzione di 1.905 standard internazionali, con un aumento di 350 articoli rispetto all'anno scorso, registrando una crescita per due anni consecutivi. Nella lista Fortune Global 500 del 2019, pubblicata a luglio, il numero delle aziende cinesi ha superato per la prima volta quello degli Stati Uniti. Recentemente, un documentario di successo, "American Factory", ha raccontato la storia delle aziende cinesi del vetro che costituiscono fabbriche negli Stati Uniti, creando posti di lavoro e migliorando la vita della popolazione locale, dimostrando che le aziende cinesi in crescita stanno dando sempre più contributi al mondo.

Attualmente, il protezionismo commerciale e l'unilateralismo sono in aumento e la globalizzazione economica sta affrontando una sempre maggiore opposizione. Le società cinesi riescono ad andare avanti, nonostante questa grave situazione, grazie alle ferme azioni e al sostegno politico della Cina che continua ad approfondire le riforme e ad ampliare l'apertura. Una serie di politiche, come la riduzione delle tasse, l'attuazione di una politica monetaria più stabile, il miglioramento ulteriore dell'ambiente imprenditoriale e l'incoraggiamento delle imprese a realizzare l'innovazione tecnologica, hanno iniettato fiducia e dato impulso allo sviluppo delle imprese.

Sebbene l'attuale ambiente esterno stia diventando più incerto, le aziende cinesi continueranno a gestire bene i propri affari, facendo affidamento sulla forte capacità di ripresa e sul proprio dinamismo per avanzare costantemente nella tempesta e continuare a rafforzarsi.