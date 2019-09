Wang Qishan incontra Rodrigo Duterte

2019-09-01 16:59:25 cri

Il 31 agosto a Foshan, il vice presidente cinese Wang Qishan ha avuto un incontro con il capo di Stato filippino, Rodrigo Duterte.



Wang Qishan ha affermato che la presenza del presidente alla Coppa del Mondo di basket 2019 FIBA ha reso l'evento ancor più affascinante, che la Cina apprezza l'amicizia che la lega alle Filippine e che si compiace sinceramente dei risultati ottenuti dai due Paesi in questo senso. Il vice presidente cinese ha aggiunto che la Cina desidera continuare a rafforzare la cooperazione bilaterale in campo economico-commerciale e delle infrastrutture, insieme agli scambi in materia di applicazione della legge e anticorruzione.



Rodrigo Duterte ha affermato che le Filippine intendono continuare ad ampliare la cooperazione bilaterale nell'economia e nel commercio, a promuovere i contatti tra le persone dei due Paesi, e a trarre insegnamento dalle esperienze della Cina nel governare e gestire la nazione. Duterte si è inoltre congratulato con la Cina per l'eccellente organizzazione della Coppa del Mondo di basket.



Ha preso parte all'incontro anche Li Xi. In seguito Wang Qishan e Rodrigo Duterte hanno assistito alla partita tra Filippine e Italia.