Shanghai, al via la World Artificial Intelligence Conference 2019

2019-08-30 15:17:17 cri

Il 29 agosto si è aperta a Shanghai la World Artificial Intelligence Conference 2019 (WAIC). Studiosi e imprenditori provenienti da tutto il mondo e che operano in ambito di intelligenza artificiale si sono riuniti a Shanghai per presentare opinioni e proposte per lo sviluppo di questo settore.

Durante la cerimonia di inaugurazione dell'evento il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, Li Yong, ha affermato che la quarta rivoluzione industriale rappresentata dall'avvento dell'intelligenza artificiale procede a passo spedito, e che l'Intelligenza artificiale nell'industria porterà maggiori opportunità anche alle piccole e medie imprese.

Huai Jinpeng, segretario di Partito e vicepresidente esecutivo dell'Associazione cinese per la scienza e la tecnologia, ritiene che l'impiego dell'intelligenza artificiale debba ancora cimentarsi con teorie di base e affrontare varie difficoltà nell'impiego di tecnologie chiave. E che i problemi da risolvere in questo senso sono ancora molti. Per garantire lo sviluppo del settore sarà necessario rafforzare la ricerca di base e la coltivazione di talenti, promuovendo spirito di pragmatismo e una comunicazione aperta.

Nel corso dell'inaugurazione sono state rese note dieci nuove piattaforme innovative cinesi che operano nel settore dell'intelligenza artificiale, e a 4 di queste state insignite del premio più alto della WAIC, quello di "Super AI Leader" (SAIL). Inoltre è stata ufficialmente avviata la Pista innovativa per le applicazioni dell'AI, presentando a Shanghai le tecnologie innovative e i prodotti eccellenti sull'intelligenza artificiale, provenienti da tutto il mondo.

Lin Nianxiu, vicedirettore della Commissione cinese per lo sviluppo e le riforme della Cina e direttore dell'ufficio costruzioni del Centro di innovazione scientifica e tecnologica di Shanghai, ha affermato che, secondo le stime delle agenzie competenti, il volume dell'industria dell'intelligenza artificiale in Cina. Come prossimo passo saranno avviate diverse iniziative tra cui il partenariato di innovazione per l'intelligenza artificiale, l'integrazione delle risorse, l'apertura e lo sviluppo. In questo modo sarà possibile conferire ulteriore forza al processo di crescita di questo settore.

La WAIC 2019, della durata di tre giorni, si svolge intorno al tema "Collegare il mondo con l'Intelligenza artificiale, creare possibilità infinite". La conferenza è stata suddivisa in quattro parti: Forum ad alto livello, attività tematiche, mostre delle APP e "smart experience".