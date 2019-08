Consolato generale di Zurigo, simposio scientifico in vista della celebrazione dell'anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese

In occasione del settantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, il Consolato generale cinese a Zurigo e il consolato generale del Liechtenstein hanno tenuto di recente, a Zurigo, il simposio "Celebrazione dell'anniversario della patria, in vista di una grande rinascita del Paese". Più di 10 studenti cinesi provenienti dallo Swiss Federal Institute of Technology Zurich, dalla University of Zurich, dal Paul Scherrer Institute e dalla University of St. Gallen hanno condiviso i risultati delle loro ricerche scientifiche.

Nel corso del simposio sono stati presentati oltre 30 suggerimenti, tra cui quelli relativi a come migliorare la qualità dell'insegnamento e dei materiali di insegnamento, a come evitare l'invecchiamento della conoscenza, a come cambiare il sistema di valutazione dei talenti e fornire ai ricercatori un ambiente accademico più rilassato e libero. Tra gli altri punti toccati vi sono anche il come utilizzare i vantaggi delle apparecchiature di ricerca scientifica, come unire i migliori talenti del mondo, innalzando così la posizione internazionale della Cina nel campo della scienza e della tecnologia di frontiera.