Usare mezzi amministrativi per indurre le aziende americane a ritirarsi dalla Cina non sarà una scelta vincente

2019-08-25 19:41:03 cri

In risposta alla decisione adottata dagli Stati Uniti di imporre dazi aggiuntivi del 10% su circa 300 miliardi di dollari di prodotti importati dalla Cina, quest'ultima si è vista costretta ad adottare contromisure specifiche. Alcune personalità statunitensi hanno chiesto alle aziende americane di ritirarsi immediatamente dalla Cina, di trovare alternative o tornare negli Stati Uniti per investire nella produzione. Chiaramente tali discorsi sono in violazione delle regole dell'economia di mercato e hanno incontrato una diffusa opposizione da parte della comunità economica degli Stati Uniti.

In una dichiarazione rilasciata recentemente, la Federazione nazionale di vendita al dettaglio (NRF) ha sottolineato che "trovare fonti alternative è un processo costoso e lungo", che "non è realistico per i rivenditori statunitensi lasciare la seconda economia più grande nel mondo", e che la presenza americana in Cina consente di raggiungere i clienti cinesi e di aprirsi i mercati esteri; questo a sua volta permette di aumentare e di offrire maggiori opportunità ai lavoratori, alle imprese e ai consumatori americani. Anche la Camera di commercio degli Stati Uniti ha affermato che gli investimenti in Cina da parte di aziende americane sono vantaggiosi per i cittadini di entrambi i Paesi, ed ha auspicato che la Cina e gli Stati Uniti tornino il prima possibile al tavolo dei negoziati. Il "Wall Street Journal" ha recentemente indicato che alcuni produttori globali che vogliono abbandonare il mercato cinese si sono finalmente resi conto che Paesi come il Vietnam non possono competere con le condizioni della Cina ed è impossibile per loro ritrasferire completamente le basi di produzione che ancora oggi si trovano lì.

Con la trasformazione e l'adeguamento dell'economia cinese, e con il continuo progredire della politica di riforma e apertura, la competitività della Cina nell'attirare investimenti dall'estero è tutt'ora ineguagliata. Nel 2017, le entrate effettive delle vendite delle aziende a capitali Usa in Cina hanno sfiorato i 700 miliardi di dollari, con profitti superiori ai 50 miliardi. Il rapporto di ricerca pubblicato nel 2018 da Goldman Sachs mostra che se Apple richiamasse la sezione produttiva e l'assemblaggio negli Stati Uniti, i costi di produzione aumenterebbero del 37%.

In base al Global Innovation Index 2019, pubblicato dall'Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale, la Cina continua a salire nella classifica e si è posizionata al 14esimo posto nel mondo. È difficile immaginare come una volta lasciata la Cina sia possibile trovare un altro mercato al mondo in grado di fornire uno spazio così grande per le aziende straniere a creare ricchezza.

Come sottolineato da persone che conoscono bene i fatti, la causa principale del deflusso di produzione e dell'alto deficit commerciale degli Stati Uniti è da imputarsi alla situazione interna americana e alla struttura economica del Paese. Alcune personalità Usa hanno ceduto alla tentazione di usare la politica dei dazi e di esercitare frequentemente una pressione estrema sugli altri partner commerciali. Tuttavia, con questo atteggiamento sarà impossibile curare i mali che affliggono l'economia americana.