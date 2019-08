Carrie Lam Cheng Yuet-ngor: immediata prossima istituzione di una piattaforma di dialogo

2019-08-20 14:38:35 cri

Il 20 agosto il capo esecutivo della regione ad amministrazione autonoma di Hong Kong Carrie Lam Cheng Yuet-ngor ha affermato che svolgerà immediatamente i lavori per l'istituzione di una piattaforma di dialogo, con la speranza di poter comunicare e svolgere il dialogo con il personale dei vari settori, risolvere le divergenze, capirsi e superare insieme le difficoltà.



Carrie Lam Cheng Yuet-ngor ha anche aggiunto che negli ultimi due anni il governo della SAR ha presentato alcune misure concrete per sviluppare l'economia e migliorare la vita della popolazione, soprattutto in materia di alloggi, terreni e pensioni. La politica del governo della SAR prossimamente in uscita rifletterà maggiormente l'obiettivo "cittadino al primo posto".