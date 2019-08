Hong Kong: tagliate le previsioni del tasso di crescita reale annuale

2019-08-16 15:59:10 cri

Il 15 agosto il segretario finanziario del governo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong Paul Chan Mo-po e gli altri funzionari competenti dell'economia e del commercio hanno convocato una conferenza stampa, nel corso della quale hanno reso nota l'attuale situazione economica e una serie di misure di sostegno alle imprese e ai cittadini. Paul Chan Mo-po ha detto che le previsioni del tasso di crescita reale annuale per il 2019 sono state tagliate fino a zero o all'1% e per affrontare il rischio del calo dell'economia, il governo locale ha varato sette misure miranti a sostenere le imprese e aiutare i cittadini a superare le difficoltà.

Paul Chan Mo-po ha detto che nel secondo trimestre di quest'anno, sono state grandi le pressioni della contrazione dell'economia di Hong Kong, e l'attuale situazione è ancora più dura. I recenti eventi sociali hanno colpito i settori della vendita al dettaglio, della ristorazione e il turismo, indebolendo ulteriormente l'economia e influenzando negativamente l'immagine di Hong Kong nel mondo.

Per far fronte ai rischi di recessione dell'economia, il Dipartimento delle finanze del governo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong ha pubblicato sette misure miranti a sostenere le imprese e garantire l'occupazione. Paul Chan Mo-po ha detto che gli aiuti del governo sono destinati principalmente alle imprese medie e piccole, e le misure concrete comprendono: esentare da parte di tasse governative, ridurre parte di affitti pubblici e di spese governative, migliorare le infrastrutture dei pontili pubblici remoti, elaborare programmi di training, ecc.

Inoltre, il governo della Regione ad amministrazione speciale ha varato altre 7 misure per ridurre gli oneri di vita dei cittadini, tra cui ridurre parte delle tasse, offrire somme supplementari della previdenza sociale, fornire dei sussidi ai bambini delle scuole materne e agli studenti delle scuole medie ed elementari, ridurre o esentare i cittadini a basso reddito dagli affitti e offrirgli sussidi di spese elettriche e di vita.

Paul Chan Mo-po ha illustrato che queste misure varate dal governo necessitano circa 19 miliardi e 100 milioni di Dollari di Hong Kong e potrebbero fornire un contributo positivo alla crescita economica locale pari a 0,3 punti percentuali, e insieme alla misura di assistenza per un valore di circa i 42 miliardi e 900 milioni di Dollari di Hong Kong contenuta nel bilancio preventivo dell'anno corrente, inseriranno una nuova forza all'economia di Hong Kong.