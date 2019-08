"Hong Kong non può vertere nel caos" è il desiderio comune della maggioranza dei cittadini di Hong Kong

2019-08-10 17:32:52 cri

Venerdì 9 agosto, la direttrice esecutiva della Regione ad Amministrazione speciale di Hong Kong Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, il direttore del dipartimento delle finanze Chen Maobo, il direttore del Commercio e dello Sviluppo economico, Edward Yau Tang-wah, insieme ai rappresentanti imprenditoriali, hanno incontrato la stampa. Per l'occasione, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor ha affermato che "Hong Kong non può vertere nel caos" è il desiderio comune della maggioranza dei cittadini di Hong Kong, per cui bisogna cessare immediatamente le violenze e riprendere l'ordine sociale. I rappresentanti imprenditoriali hanno lanciato un appello affinché ci si impegni congiuntamente per riprendere quanto prima l'economia locale, nella convinzione che il governo di Hong Kong sia in grado di risolvere le attuali difficoltà.

Durante la conferenza stampa, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor ha dichiarato che martedì prossimo, 13 agosto verrà ripresa la conferenza amministrativa, e nel "rapporto esecutivo" che verrà pubblicato a ottobre verranno avanzate delle iniziative per affrontare i problemi economici e di vita dei cittadini. Nel frattempo, la direttrice esecutiva ha invitato i manifestanti a cessare le violenze, e i vari ambiti sociali a lasciar andare le divergenze e diminuire i contrasti in modo per non apportare nuove ferite alla società di Hong Kong.