Hong Kong, in calo il numero di turisti e i consumi

2019-08-03 19:14:51 cri

Giorni fa, Hong Kong ha pubblicato una serie di dati sul turismo e sui consumi relativi al mese di giugno: il numero di viaggiatori nella regione ad amministrazione speciale è stato di circa 5,14 milioni, 770 mila in meno rispetto al mese precedente; il valore delle vendite totali al dettaglio è stato stimato a 35,2 miliardi di dollari di HK, il 6,7% in meno su base annua; il tasso di occupazione degli alberghi è stato pari all'87%, tre punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Il mondo degli imprenditori di Hong Kong ha dichiarato che le violenze, le manifestazioni e gli scontri scoppiati frequentemente a partire dallo scorso giugno hanno portato a un forte calo del turismo e dei consumi. Si spera che gli scontri violenti cessino quanto prima e che l'economia di Hong Kong possa tornare alla prosperità e alla stabilità.