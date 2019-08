Media francesi e giapponesi seguono da vicino i nuovi dazi annunciati da Trump contro la Cina

2019-08-03 19:13:20 cri

Dopo l'annuncio improvviso arrivato dal presidente americano Donald Trump, il quale ha minacciato di imporre dazi addizionali al 10% su 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi importati dagli Usa, i media francesi e giapponesi hanno sottolineato che ciò non risolverà le attuali difficoltà commerciali degli Usa, aggiungendo che Washington dovrebbe risolvere il problema attraverso il dialogo.

In un articolo pubblicato venerdì 2 agosto da "Le Parisien", si legge che la guerra commerciale Usa-Cina avrà ripercussioni negative sull'economia globale; il declino degli scambi causerà un rallentamento economico in tutto il mondo e l'Ue non sarà in grado di evitarlo. Pertanto, tutti pagheranno a caro prezzo la guerra commerciale tra Usa e Cina.

Venerdì 2 agosto il "Nihon Keizai Shimbun" ha pubblicato un editoriale, nel quale si legge che le nuove sanzioni tariffarie colpiranno anche gli smartphone, i laptop e l'abbigliamento, con enormi ripercussioni sulle imprese e la vita dei cittadini americani.