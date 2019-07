"La difesa nazionale della Cina nella nuova era": salvaguardiamo la sovranità e la sicurezza nazionale, non aspireremo mai all'egemonia

2019-07-25

Mercoledì 24 luglio il governo cinese ha pubblicato il libro bianco "La difesa nazionale della Cina nella nuova era", in cui ha illustrato in modo sistematico la politica di difesa nazionale adottata dalla Cina a scopo difensivo nella nuova era. Secondo diversi esperti, la Cina, con questo libro, si impegna a salvaguardare con fermezza la sovranità e la sicurezza nazionale, senza mai aspirare all'egemonia. Questi esperti hanno dichiarato che il libro bianco appena pubblicato mira a presentare al mondo la prassi, gli obiettivi e il significato della costruzione e del consolidamento da parte della Cina della difesa nazionale e di un esercito forte, favorendo in questo modo la comprensione da parte della comunità internazionale della difesa nazionale cinese.

Si tratta del decimo libro bianco sulla difesa nazionale pubblicato dalla Cina. Secondo Wang Jianfei, assistente ricercatore dell'Istituto di ricerca strategica dell'Accademia delle Scienze Militari dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese, questo libro ha dato forma per la prima volta a un sistema di politiche di difesa nazionale per la nuova era, mostrando con trasparenza al mondo intero il significato globale, i principi fondamentali e la direzione strategica della costruzione della difesa e dell'esercito cinese.

Wang Jianfei ha detto che in questo libro la Cina ha affrontato le questioni scottanti e delicate, ha risposto attivamente alle preoccupazioni della comunità internazionale e ha rinforzato la fiducia e dissipato i dubbi del mondo esterno, riflettendo la trasparenza che contraddistingue l'esercito cinese e la fiducia che quest'ultimo nutre nelle proprie forze.

Nel libro bianco si legge anche che la Cina non aspirerà mai all'egemonia, non cercherà mai di espandersi e non cercherà mai di creare sfere di influenza: queste sono le caratteristiche distintive della difesa nazionale cinese nella nuova era.

La nazione cinese ha sempre amato la pace. Dopo la Prima Guerra dell'Oppio, nel 1840, il popolo cinese patì tante invasioni e guerre, motivo per cui tiene in gran pregio la pace e si impegna molto nello sviluppo, e non farà mai subire ad altri le stesse sue disgrazie. Nei 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, la Cina non ha mai scatenato né guerre né conflitti. Dopo l'avvio della politica di riforma e apertura, Beijing ha lavorato con impegno per promuovere la pace nel mondo, riducendo di 4 milioni il numero dei suoi effettivi.

Secondo Chen Yue, ricercatore associato dell'Istituto di ricerca sugli affari militari dei Paesi stranieri dell'Accademia delle Scienze Militari dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese, il sistema socialista e una politica estera indipendente e autonoma hanno determinato la strada di sviluppo pacifico perseguita dalla Cina e la sua politica di difesa nazionale a scopo difensivo. Pace, sviluppo, cooperazione e win-win sono diventate le tendenze del tempo.

Nel libro bianco viene inoltre illustrato cosa fa la Cina nella realtà pratica per salvaguardare lo scopo e i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuovere l'istituzione di un nuovo modello di partenariati in materia di sicurezza, dare impulso alla creazione di una struttura cooperativa per la sicurezza regionale e risolvere in modo appropriato le questioni territoriali e le dispute sui confini marittimi.

Nel libro bianco viene chiarito che la Cina con la sua politica di difesa nazionale per la nuova era intende porsi al servizio della costruzione di una comunità umana dal futuro condiviso, questo è il suo significato globale. A questo proposito, Chen Yue ha ricordato che la Cina è un Paese con una popolazione di 1,3 miliardi di persone, che nel corso del suo sviluppo non ha esportato né povertà né crisi. Una Cina pacifica, stabile e prospera può offrire opportunità e recare giovamento a tutto il mondo. La costruzione e il consolidamento della difesa nazionale e di un esercito forte mirano principalmente a fornire un numero maggiore di prodotti di alta qualità per la sicurezza pubblica finalizzati alla salvaguardia della pace e della stabilità nel mondo.