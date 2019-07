Peng Liyuan presenzia la cerimonia d'apertura del Campo estivo "Amore sotto il sole"

2019-07-24 19:11:42 cri

Il 23 luglio l'ambasciatrice dell'Organizzazione mondiale della sanità per la prevenzione e il trattamento della tubercolosi e dell'AIDS, Peng Liyuan, ha presenziato, presso il Centro della Scienza di Beijing, la cerimonia d'avvio del Campo estivo dei bambini della montagna Daliangshan dal tema "Amore sotto il sole", inaugurando l'iniziativa insieme ai bambini che vi prenderanno parte. Prima della cerimonia, Peng Liyuan ha partecipato insieme ai bambini a diverse attività per la diffusione delle conoscenze scientifiche tra la gente comune, come ad esempio la "Lezione sulle conoscenze della salute degli accademici".