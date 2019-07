Cina pubblica il libro bianco "Alcune questioni storiche del Xinjiang"

2019-07-21 18:24:57 cri

Domenica 21 luglio, l'Ufficio Stampa del Consiglio di Stato cinese ha reso pubblico il libro bianco "Alcune questioni storiche del Xinjiang".

Come illustrato nel libro bianco, la Regione autonoma del Xinjiang Uygur si trova nella Cina nord-occidentale, è posta al centro del continente eurasiatico e confina con gli otto paesi di Mongolia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Afghanistan, Pakistan e India. La rinomata "Via della Seta" percorrendo questo territorio collegò l'antica Cina e il mondo e la rese una regione multiculturale.

Il libro bianco indica che la Cina è un paese multi-etnico unificato, e le varie etnie del Xinjiang sono membri di una famiglia aventi legami di sangue con la nazione cinese. Nel lungo processo storico, il destino della regione è stato sempre strettamente collegato a quello dello Stato e della nazione cinese. Tuttavia, da un certo periodo, le forze ostili all'estero, in particolare gli scissionisti, gli estremisti religiosi e i terroristi, per realizzare gli obiettivi di separazione e smembramento della Cina, hanno distorto deliberatamente la storia e confuso il nero con il bianco. Negano che il Xinjiang sia territorio permanente della Cina, e smentiscono diversi fatti in base a cui sin dall'antichità il Xinjiang sia stato il luogo di abitazione di diverse etnie, multi-culturale e multi-religioso, dichiarando presuntuosamente che il Xinjiang è il "Turkistan Cinese", e predicando l' "Indipendenza locale", con l'intenzione di separare le varie etnie del Xinjiang dalla grande famiglia della nazione cinese, e le multi-culture etniche della regione dalla splendida cultura della Cina.

Il libro bianco sottolinea che la storia non può essere modificata, e la verità non può essere negata. Il Xinjiang è una parte inseparabile del territorio cinese, e non sarà mai il "Turkistan Cinese"; l'etnia Uygur è stata integrata dopo un lungo periodo di emigrazioni, quindi è parte della nazione cinese; nella regione del Xinjiang coesistono varie culture e varie religioni, e le culture multi-etniche locali si sono sviluppate insieme nella grande famiglia della cultura cinese; la religione islamica non è la fede nativa dell'etnia Uygur, né l'unica religione degli uygur, e la religione islamica si é radicata in territorio cinese e si è sviluppata in maniera salutare.