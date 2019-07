Ungheria, visita dei rappresentanti della Fondazione cinese per la promozione dei diritti umani

2019-07-18 10:40:55 cri

Dal 14 al 17 luglio alcuni rappresentanti della Fondazione cinese per la promozione dei diritti umani si sono recati in visita in Ungheria dove hanno incontrato funzionari del ministero degli Esteri e del Commercio ungherese, insieme ad esperti e studiosi provenienti da think-tank e università.

La Fondazione ha inviato i suoi rappresentanti per presentare i successi raggiunti nello sviluppo della causa dei diritti umani sin dalla fondazione della Nuova Cina, 70 anni fa. In questo periodo il Paese è riuscito a ridurre di oltre 700 milioni la popolazione povera ed è stato capace di creare un sistema di istruzione, sanitario, di previdenza sociale e di elezioni democratiche di base tra i più grandi del mondo, garantendo e rispettando i diritti dei cittadini.

La parte ungherese ha valutato positivamente lo sviluppo e il progresso della causa dei diritti umani in Cina, ha espresso parole di apprezzamento per gli eccezionali risultati conseguiti dal Paese in diversi campi tra cui quello della riduzione della povertà, ed ha approvato la proposta cinese di cooperazione in materia di diritti umani.