Esperti stranieri: 'economia cinese è stabile'

2019-07-18 17:15:11 cri

L'Ufficio nazionale di Statistica della Cina ha recentemente rilasciato un rapporto sullo stato dell'economia nella prima metà del 2019. In accordo a quanto riportato nel documento l'economia del Paese ha registrato un +6,3%. Molti esperti stranieri e professionisti del settore ritengono che, nonostante la delicata congiuntura esterna, l'economia cinese sia rimasta stabile ed abbia continuato a fungere da motore per la crescita globale.

Christian Russell, studioso dell'Istituto di Economia di Colonia, ha affermato che l'attuale quadro d'incertezza ha avuto conseguenze negative sullo sviluppo economico mondiale ma anche che, nonostante questo, l'economia cinese è stata in grado di segnare una crescita superiore al 6%. Secondo Russell questo è un dato molto positivo in un contesto come quello attuale.