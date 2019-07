Cina: le relazioni sino-russe saranno più solide, tenaci e ricche di vitalità

2019-07-17 18:29:32 cri

Nel 2019 ricorre il 18esimo anniversario della firma del "Trattato di buona vicinanza, amicizia e cooperazione" tra Cina e Russia. Mercoledì 17 luglio il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Geng Shuang ha dichiarato in conferenza stampa che le relazioni sino-russe stanno entrando in una nuova era in cui si riveleranno più solide, tenaci e ricche di vitalità. Le due parti continueranno a consolidare e approfondire con fermezza il coordinamento strategico globale, adoperandosi per realizzare lo sviluppo e il rilancio dei due Paesi, difendere insieme la giustizia internazionale e fornire ancora più energie positive al resto del mondo.