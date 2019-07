Li Keqiang invia messaggio di congratulazioni a Mitsotakis

L'11 luglio il Premier cinese Li Keqiang ha inviato un messaggio augurale a Kyriacos Mizotakis per congratularsi per la sua nomina a Primo Ministro della Repubblica Greca.

Li Keqiang ha affermato nel suo messaggio di congratulazioni che negli ultimi anni le relazioni Cina-Grecia hanno mantenuto uno slancio di rapido sviluppo, con frequenti scambi ad alto livello e consolidamento della fiducia politica reciproca. Il porto del Pireo è il risultato simbolico della cooperazione nella costruzione comune "Belt and Road" tra le due parti. Il governo cinese attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Grecia ed è disposto a collaborare con il nuovo governo greco per far sì che il continuo sviluppo del partenariato strategico globale Cina-Grecia apporti benefici ai due paesi e popoli.