Cina: sei centri nazionali di supercomputing per un nuovo modello di sviluppo

2019-07-07 18:24:40 cri

Secondo quanto appreso nel corso di un evento sul tema del "supercomputing" tenutosi sabato 6 luglio nel nuovo distretto di Binhai della città di Tianjin, finora la Cina ha messo in piedi sei Supercomputing Center a livello nazionale, che hanno dato nuovo impulso allo sviluppo sostenuto dall'innovazione.

Già nel maggio del 2009, il Ministero della Scienza e Tecnologia cinese approvò la costruzione del Centro nazionale di supercomputing di Tianjin. Successivamente venne approvata la costruzione anche dei centri di Shenzhen, Jinan, Changsha, Guangzhou e Wuxi. Il vice direttore del Dipartimento per la tecnologia avanzata del Ministero della Scienza e Tecnologia, Mei Jianping, ha osservato che come prossimo step la Cina studierà e migliorerà la costruzione delle infrastrutture di supercomputing, dando sostegno alla costruzione di questi centri nelle regioni principali, con la speranza che questi ultimi possano andare a costituire una rete nazionale di supercomputing, dando forma a un nuovo modello nazionale per la condivisione delle risorse di supercomputing.