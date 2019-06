Xi Jinping incontra il presidente francese Emmanuel Macron

2019-06-29 18:39:29 cri

Sabato 29 giugno, a Osaka, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron.

In tale occasione, Xi Jinping ha detto che la Cina e la Francia dovrebbero farsi carico delle responsabilità proprie di un grande Paese, agire con indipendenza e autonomia, cooperare e lavorare insieme per salvaguardare il multilateralismo, portare avanti una cooperazione aperta, difendere la pace nel mondo e guidare gli scambi tra le civiltà.

Xi Jinping ha affermato che la costruzione congiunta da parte della comunità internazionale della "One Belt, One Road" è entrata in una nuova fase di sviluppo di alta qualità. La Cina e la Francia devono accelerare l'implementazione dei progetti di cooperazione nei mercati terzi e promuovere la cooperazione nelle grandi opere (che spaziano dall'energia nucleare e alla navigazione spaziale). La Cina dà il benvenuto alla Francia alla seconda edizione della China International Import Expo. Entrambe le parti devono prepararsi all'arrivo del 2021, l'Anno sino-francese del turismo e della cultura.

Dal canto suo, Macron ha affermato che la Francia è pronta a cooperare con la Cina per espandere la cooperazione nei vari settori, come agricoltura, economia digitale, risorse energetiche ed energia nucleare per uso civile, e per migliorare gli scambi culturali. I due Paesi sostengono il multilateralismo. Occorre rafforzare il coordinamento nella governance globale e promuovere una cooperazione attiva in quelli che sono i punti all'ordine del giorno nelle agende multilaterali, come cambiamenti climatici e biodiversità, svolgendo un ruolo guida.

La Francia intende rafforzare la comunicazione e il coordinamento con la Cina per salvaguardare la pace e la stabilità regionale.