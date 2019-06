G20, incontro Xi-Trump: i due leader concordano che riavvieranno i negoziati sulla base di uguaglianza e rispetto reciproco

Sabato 29 giugno, a margine del G20 di Osaka, il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I due capi di Stato hanno concordato che le due parti riavvieranno i negoziati economico-commerciali sulla base di uguaglianza e rispetto reciproco. La parte statunitense ha dichiarato che non imporrà nuovi dazi doganali sui prodotti importati dalla Cina. I gruppi economici dei due Paesi intavoleranno discussioni su questioni specifiche.



Il riavvio dei negoziati tra Cina e Usa lancia un segnale positivo, corrisponde alla volontà dei due popoli, è in linea con le aspettative dell'intero pianeta e favorisce l'allentamento della tensione sui mercati.



Trattandosi di due potenze commerciali e delle due maggiori economie del mondo, è normale esistano alcune divergenze nella cooperazione economico-commerciale tra Cina e Stati Uniti. La chiave risiede nel rispettarsi a vicenda, gestire le divergenze e promuovere la cooperazione portando avanti un dialogo paritario. Nel "Global Economic Outlook" pubblicato a giugno, la Banca Mondiale ha ridotto ulteriormente i tassi di crescita dell'economia globale per il 2019 e il 2020, portandoli al 2,6% e al 2,7% (rispettivamente 0,3 e 0,1 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di gennaio). Secondo i dati diffusi dal Conference Board, l'indice della fiducia dei consumatori negli Stati Uniti è sceso nel mese di giugno a 121,5, toccando il livello più basso dal settembre 2017.



I fatti hanno pienamente dimostrato che l'aumento dei dazi non risolve i problemi, risultando solo controproducente. L'unico modo per risolvere le questioni di natura economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti consiste nel portare avanti un dialogo paritario.



La Cina desidera sinceramente continuare le consultazioni con gli Stati Uniti, ma i negoziati devono essere paritari, devono basarsi sul rispetto reciproco e devono mirare alla risoluzione delle preoccupazioni legittime di ciascuna delle due parti. Nell'ultimo mese, la Cina ha adottato una serie di misure per affrontare l'escalation degli attriti commerciali, dimostrando che nelle questioni che coinvolgono la sovranità e la dignità del Paese, Beijing salvaguarderà sicuramente i propri interessi centrali, assumendo una posizione chiara e ferma.



Durante l'incontro tra i due leader, la parte americana ha dichiarato che non imporrà più dazi doganali addizionali sui prodotti importati dalla Cina. Questa decisione ha creato le condizioni per il riavvio dei negoziati economico-commerciali tra Cina e USA. Nella prossima fase saranno decisive le azioni americane: bisognerà vedere cosa farà Washington per passare dalle parole ai fatti. I 40 anni di storia delle relazioni diplomatiche sino-statunitensi dimostrano che la cooperazione avvantaggia entrambe le parti, mentre la lotta le danneggia. La cooperazione è meglio degli attriti e il dialogo è meglio del confronto. Le divergenze tra Cina e USA dovranno essere risolte alla fine attraverso il dialogo e i negoziati: ciò gioverà alla Cina, agli USA e al resto del mondo. La Cina spera che le squadre economiche dei due Paesi afferrino l'opportunità del riavvio dei negoziati, ottenuta con fatica, e pongano in essere l'intesa raggiunta dai due capi di Stato con azioni concrete.



In questa edizione del G20, il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato cinque importanti misure volte ad accelerare l'apertura della Cina, ossia: aprire ulteriormente il mercato, aumentare le importazioni di propria iniziativa, continuare a migliorare l'ambiente commerciale, garantire in ogni ambito un trattamento paritario e promuovere energicamente le trattative economico-commerciali. L'andamento e la disposizione di queste misure saranno fissate dalla Cina. Qualunque sia il risultato della ripresa delle consultazioni, la Cina continuerà a percorrere fermamente la propria strada e a gestire nel migliore dei modi i propri affari. Continuare a svilupparsi portando avanti le riforme e l'apertura è il mezzo fondamentale per affrontare tutti i rischi e le sfide.