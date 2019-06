Commento su temi d'attualità: nuove misure di apertura per un'economia mondiale di alta qualità

2019-06-28 22:16:50 cri

Venerdì 28 giugno si è aperto a Osaka, in Giappone, il 14esimo vertice del G20. Nel suo intervento, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato le varie parti ad avanzare insieme per creare un'economia mondiale di alta qualità. Il capo di Stato cinese ha inoltre annunciato cinque misure volte ad aprire ulteriormente il mercato della Cina. Ciò ha indicato chiaramente la direzione verso cui dovranno procedere l'economia mondiale e la governance globale.

Tra i provvedimenti annunciati dal presidente cinese Xi Jinping vi sono i seguenti: la Cina pubblicherà presto l'edizione 2019 della lista negativa per l'accesso dei capitali esteri, al fine di espandere ulteriormente l'apertura dell'industria dei servizi, del comparto manifatturiero, dell'industria mineraria e del comparto agricolo; saranno istituite 6 zone pilota di libero scambio; il Paese aumenterà le importazioni di propria iniziativa e abbasserà ulteriormente il livello dei suoi dazi doganali; continuerà a migliorare l'ambiente commerciale e dal primo gennaio del 2020 entrerà in vigore la nuova "Legge sugli investimenti esteri"; sarà garantito, in ogni ambito, un trattamento paritario nei confronti delle aziende e dei capitali esteri; e saranno promossi energicamente i negoziati commerciali.

Nell'attuale contesto caratterizzato dal dilagare del protezionismo e dell'unilateralismo, sono state colpite la struttura industriale globale e la stabilità finanziaria. I rischi e le incertezze che compromettono l'andamento dell'economia mondiale sono aumentati in modo significato. All'interno del meccanismo del G20, la Cina è la prima a farsi portabandiera della cooperazione aperta, dando segnali positivi all'economia mondiale, rafforzando la fiducia dei mercati e dando speranza ai cittadini di tutto il mondo.

In quanto sostenitore, attuatore e promotore attivo di una economia mondiale aperta, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato in più occasioni durante il vertice tutti i Paesi a costruire e salvaguardare insieme un'economia mondiale aperta, facendo sì che l'economia globale rimanga sana e vivace. Le persone dovrebbero comprendere il valore globale della saggezza cinese e dei progetti cinesi dai risultati conseguiti dalla Cina attraverso la sua apertura.