Xi Jinping: 'G20 promuova riforme strutturali'

2019-06-28 17:01:43 cri

Venerdì 28 giugno il capo di Stato cinese Xi Jinping ha presenziato al Vertice del G20 ad Osaka, avanzando dei suggerimenti per migliorare la situazione economica del mondo e quella relativa alla governance globale. Nel suo intervento il presidente ha affermato che l'economia del mondo è entrata in una fase di trasformazione della vecchia energia cinetica in nuova e che per questo tutti sono chiamati a portare avanti, con decisione, riforme strutturali. Secondo Xi Jinping grazie allo sviluppo dell'economia digitale e ad una maggiore interconnessione sarà possibile edificare una struttura industriale, un quadro politico e un sistema amministrativo adatti alle attuali tendenze di crescita, innalzando la qualità dello sviluppo.

Xi Jinping ha detto infine che i membri del G20 dovranno impegnarsi a creare un buon ambiente di mercato, rispettando, tutelando e incoraggiando l'innovazione poiché grazie ad essa sempre più persone nel mondo potranno ottenere maggiori benefici.