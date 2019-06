Roma, aperto il secondo Forum del Vertice sulla cooperazione per lo sviluppo dell'industria del grafene Cina-Europa

2019-06-26 15:17:32 cri

Martedì 25 giugno si è tenuta a Roma la Conferenza europea 2019 sul grafene. Contemporaneamente si è tenuto anche il secondo Forum Cina-Europa sulla cooperazione per lo sviluppo dell'industria del grafene, uno degli appuntamenti più importanti nel quadro della conferenza. Per l'occasione, imprenditori e studiosi cinesi ed europei, specializzati in questo settore, hanno discusso approfonditamente e raggiunto diversi consensi intorno a progetti di cooperazione.

Lo studioso dell'Accademia delle Scienze cinese e direttore dell'Istituto della ricerca sul grafene di Beijing, Liu Zhongfan, ha affermato che l'Europa è una delle aree più attive per la ricerca e lo sviluppo della tecnologia del grafene, mentre la Cina occupa ora un posto all'avanguardia in tutto il mondo in termini di brevetti, produzione e la quantità delle aziende. Per questo motivo, secondo Liu Zhongfan, entrambe le parti presentano punti di forza complementari e un ampio spazio di collaborazione.