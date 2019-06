La visita di Stato di Xi Jinping in Corea del Nord, un viaggio amichevole e pacifico

2019-06-22 20:27:13 cri

Dal 20 al 21 giugno, il segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping ha effettuato una visita di Stato in Corea del Nord. Al termine della visita, il capo del Dipartimento Internazionale del CC del PCC, Song Tao, ha presentato i risultati della visita di Stato ai giornalisti.

Song Tao ha sottolineato che la visita del Segretario generale Xi Jinping in Corea del Nord ricorre il 70 ° anniversario dell'allacciamento delle relazioni diplomatiche tra Cina e Corea del Nord ed è anche la prima visita in Corea del Nord dopo che il Segretario Xi Jinping ha assunto l'incarico il supremo leader del PCC e del paese, quindi riveste un importante significato per lo sviluppo delle relazioni bilaterali che ha ricordato il passato e volto lo sguardo al futuro nella nuova era. Allo stesso tempo, la visita del Segretario generale Xi Jinping ha coinciso con il periodo cruciale dei colloqui di pace sulla penisola, e ha svolto un ruolo importante per promuovere il processo dirisoluzione politica della questione della penisola coreana e per mantenere la pace e la stabilità nella penisola.

Song Tao ha rilevato che la visita del Segretario generale Xi Jinping è un viaggio amichevole e pacifico.