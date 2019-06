Beijing: Liu He incontra Peter Altmaier

2019-06-21 13:17:22 cri

Giovedì 20 giugno, a Beijing, il vice premier del Consiglio di Stato cinese Liu He ha avuto un incontro con il ministro federale tedesco per gli Affari Economici e l'Energia Peter Altmaier.

In tale occasione, Liu He ha affermato che attualmente le relazioni sino-tedesche stanno mantenendo una buona tendenza allo sviluppo, con frequenti scambi di alto livello e la fiducia reciproca in costante rafforzamento. Il vice premier cinese spera che le due parti colgano l'occasione per rafforzare la cooperazione pragmatica bilaterale e multilaterale, facendo sì che le imprese e i popoli dei due Paesi ne traggano realmente beneficio, così da promuovere il perfezionamento della governance economica globale e salvaguardare insieme la prosperità e la stabilità nel mondo.

Dal canto suo, Almaier ha osservato che la parte tedesca presta molta attenzione allo sviluppo delle relazioni economico-commerciali con la Cina, sottolineando che le imprese tedesche desiderano fortemente collaborare con le imprese cinesi. La parte tedesca intende rafforzare la comprensione reciproca con la parte cinese e approfondire la cooperazione nei vari settori, lanciando un importante segnale a sostegno del multilateralismo.