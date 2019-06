Cui Tiankai: Cina e USA devono fare la giusta scelta strategica per il futuro delle relazioni bilaterali

Il 18 giugno, ora locale, l'ambasciatore cinese negli USA, Cui Tiankai, ha affermato a Washington che la Cina e gli USA devono fare la giusta scelta strategica per il futuro delle relazioni bilaterali ed elaborare chiari piani di sviluppo, in modo da continuare a promuovere e proteggere gli interessi fondamentali dei due popoli e il benessere comune del mondo.

Lo stesso giorno si è tenuta a Capitol Hill degli USA l'attività celebrativa per il 40esimo anniversario dell'allacciamento delle relazioni sino-americane dei cinesi d'oltremare dell'America orientale. Durante l'attività Cui Tiankai ha pronunciato un discorso, affermando che il Congresso americano ha svolto un importante ruolo nel processo di allacciamento delle relazioni bilaterali e che la decisione strategica di allacciamento delle relazioni bilaterali tra Cina e USA è stata saggia e corretta ed ha cambiato i due Paesi e il mondo. Oggi le relazioni sino-americane sono ancora tra le relazioni bilaterali più importanti al mondo e il loro buono sviluppo continuerà a beneficiare i due Paesi e il mondo.