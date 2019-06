Nessun ostacolo potrà frenare l'avanzata dell'innovazione tecnologica della Cina

2019-06-18 19:31:03 cri

Giorni fa, la vincitrice del Premio Nobel e farmacologa cinese Tu Youyou ha annunciato, insieme al suo gruppo di ricerca, il raggiungimento di un nuovo importante risultato scientifico, ossia un piano di cura concreto per risolvere la resistenza all'Artemisinina. Questo è un ennesimo contributo degli scienziati cinesi alla risoluzione delle difficoltà sanitarie umane e al miglioramento della gestione sanitaria del mondo. Migliaia e migliaia di tecnici scientifici della Cina, di cui Tu Youyou è la rappresentate più nota, si stanno attualmente impegnando con coraggio nelle loro rispettive ricerche, ed è questo il segreto del progresso scientifico e tecnologico della Cina.

Alla fine di aprile scorso, il direttore dell'FBI, Christopher Wray, durante un discorso pronunciato a New York ha vilipeso nuovamente la Cina, sostenendo che quest'ultima avrebbe "invitato tutto il Paese, incluse aziende, università e organizzazioni, a rubare la proprietà intellettuale". Inoltre, gli Stati Uniti hanno ostacolato l'accesso degli studenti e delle imprese cinesi nel mercato statunitense, abusando del loro potere nazionale per bloccare imprese cinese come Huawei e per imporre ad alcune imprese americane di ritirare offerte fatte ad imprese cinesi. Alcune persone hanno perfino suscitato clamore per aver dichiarato che occorre "tagliare ogni legame con la tecnologia cinese" per garantire la posizione di supremazia tecnologia e nella catena industriale degli Usa.

Bloomberg Businessweek, una rivista internazionale per i commercianti cinesi, il 13 giugno ha pubblicato un articolo in cui si legge che, negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno utilizzato la forza della propria amministrazione per combattere gli scienziati cinesi, poiché temevano eventuali "furti" da parte cinese di propria proprietà

intellettuale e che la Cina sottraesse loro il primato tecnologico, perfino nella ricerca sul cancro dove invece servirebbe cooperazione. L'atteggiamento e le azioni americane descritte nell'articolo dimostrano che gli Usa, i quali in ambito tecnologico sono da sempre sulla cima dell'Olimpo, non sono più in grado di sostenere una competizione aperta e inclusiva. Quando vengono superati da altri Paesi in alcuni settori tecnologici, gli Usa provano solo agitazione e paura, perdono confidenza e non sanno far altro che agire in maniera egemonica per colpire i loro avversari.

Tuttavia, nessun ostacolo potrà frenare l'avanzata dell'innovazione tecnologica della Cina. Nella storia della Nuova Cina, perfino in un periodo difficile come quello degli anni '60 e '70, la Cina ha saputo progettare la bomba atomica, missili e satelliti. Negli ultimi 40 anni di riforme e apertura, migliaia e migliaia di operatori del settore scientifico e tecnologico della Cina hanno fatto affidamento sull'autosufficienza e sul duro lavoro, e attraverso una cooperazione tecnica internazionale basata sul vantaggio reciproco, hanno intrapreso una strada di innovazione indipendente dalle caratteristiche cinesi e hanno compiuto sforzi eccezionali per risolvere i problemi affrontati dall'umanità.

Attualmente, la Cina possiede più di 170 milioni di risorse umane con istruzione superiore e capacità tecnologica. La Cina è al secondo posto al mondo per investimenti in R&S e prima per numero di domande e autorizzazioni di brevetti per nuove invenzioni. La Cina ha sempre mantenuto un atteggiamento aperto e inclusivo nei confronti della cooperazione scientifica e tecnologica globale: potrà forse contenere tutto ciò l'egemonismo scientifico e tecnologico statunitense? A questo proposito, il primo ministro malese Mahathir ha recentemente avvisato pubblicamente gli Stati Uniti, dicendo che non dovrebbero aspettarsi che il loro livello tecnologico rimanga per sempre al primo nel mondo, ma dovrebbero accettare piuttosto la realtà del progresso scientifico e tecnologico della Cina.