Attriti economico-commerciali creati dagli Usa, impopolari e dannosi per tutti

2019-06-13 11:21:52 cri

Recentemente il governo americano ha applicato una serie di misure unilaterali e protezionistiche ed ha usato frequentemente il "bastone" aumentando i dazi doganali per inasprire gli attriti economico-commerciali.

Gli ospiti stranieri partecipanti alle attività organizzate dal Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, nel corso di alcune interviste concesse mercoledì 12 giugno, hanno affermato che il comportamento sbagliato degli americani sarà dannoso per loro stessi e per gli altri. Le loro azioni, oltre ad essere impopolari, avranno conseguenze negative per tutto il mondo.

Il segretario generale del Partito del Lavoro del Congo Ndinga Makanda ha rilevato che gli attriti economico-commerciali causati dagli Usa non mirano solo alla Cina, ma costituiscono anche una "guerra" contro tutta l'umanità. Makanda ritiene infatti che la Cina sia da sempre a favore del libero commercio per realizzare una cooperazione economico-commerciale di mutuo vantaggio; mentre gli Usa adottano varie forme di bullismo commerciale, impedendo lo sviluppo economico mondiale.

L'iraniano Ali Moissan, che ha studiato presso la Tsinghua University, ha rilevato che il tentativo americano di contenere un altro paese e le sue imprese sfruttando la propria forza nazionale non solo danneggerà la cooperazione tra i due paesi e creare problemi alla catena di fornitura globale, ma alla fine si rivelerà del tutto inutile.