Cina: il problema della penisola coreana rimane nel quadro della risoluzione politica

2019-06-13 15:57:23 cri

Mercoledì 12 giugno il portavoce del Ministero degli Esteri Cinese Geng Shuang ha affermato che nonostante di recente vi sia stato un rallentamento nei passi in avanti dei negoziati pacifici per la risoluzione della questione della penisola coreana, quest'ultima rimane ancora nel quadro della soluzione politica.



Rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di routine tenuta mercoledì, Geng Shuang ha affermato che in questo periodo si è riscontrato un rallentamento nei progressi dei negoziati pacifici, ma non è cambiato l'orientamento generale che vede la Corea del Nord continuare a perseguire la soluzione della denuclearizzazione della penisola, e si impegna, insieme agli Usa, a risolvere il problema attraverso il dialogo. Geng Shuang ha aggiunto che la Cina spera che le parti coinvolte persistano nell'orientamento precedente, non interrompano i contatti e risolvano in modo equilibrato le questioni che ragionevolmente preoccupano le varie parti, al fine di realizzare la denuclearizzazione e la pace duratura della penisola.