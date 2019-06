Lettera di congratulazioni di Xi Jinping in occasione del Global Health Forum del Bo'ao Forum for Asia

2019-06-11 15:47:11 cri

Martedì 11 giugno è stato inaugurato a Qingdao il Global Health Forum del Bo'ao Forum for Asia. Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato una lettera di congratulazioni per l'occasione.

Xi Jinping ha sottolineato che consentire a ogni persona di godere di buona salute riflette una visione condivisa da parte dell'intera umanità, e rappresenta anche una parte importante della costruzione della comunità umana dal futuro condiviso. La promozione della salute a livello globale costituisce un'importante componente per l'implementazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il Forum Asiatico di Bo'ao lavora da sempre con impegno per promuovere lo sviluppo comune e il benessere dell'Asia, del mondo e di ogni suo popolo.

L'organizzazione del Global Health Forum rappresenta un altro importante sforzo compiuto a tal fine. Il presidente cinese ha espresso la speranza che il Forum accresca la forza e l'unità d'intenti delle varie parti, promuova lo scambio di vedute e l'apprendimento reciproco, e dia impulso allo sviluppo della salute e dell'industria sanitaria a livello globale e alla cooperazione internazionale nel settore sanitario, contribuendo alla salute e al benessere dell'intera umanità.