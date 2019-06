Fondazione Safa Sunaulo Nepal: disputa commerciale Cina-Usa scatenata unilateralmente da Washington

2019-06-10

Di recente, la società nepalese ha seguito con grande attenzione la disputa commerciale tra Cina e Stati Uniti. Il segretario generale della Fondazione Safa Sunaulo Nepal, Rakesh Hamal, ha dichiarato che la disputa commerciale tra Beijing e Washington rappresenta una "catastrofe che colpisce l'economia di tutto il mondo", con ripercussioni non solo sulle relazioni bilaterali sino-statunitensi.

Rakesh Hamal ha sottolineato che lo sviluppo economico del Nepal, un Paese con una base economica debole, sarà inevitabilmente gravemente influenzato dalla situazione economica mondiale. La Cina è sempre stata un modello da seguire per il Nepal, la sua esperienza è molto importante per i Paesi in via di sviluppo.