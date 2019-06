Bishkek, pubblicato il libro "Xi Jinping: Governare la Cina" in kirghiso

2019-06-09 18:09:33 cri

L'8 giugno a Bishkek (Kirghizistan) si è tenuta presso la residenza presidenziale la cerimonia di presentazione del libro "Xi Jinping: Governare la Cina" (Volume I) in lingua kirghisa. Il capo di Stato del Kirghizistan Sooronbay Zheenbekov, l'ex presidente della Repubblica Roza Otumbaeva, il vice direttore esecutivo del Dipartimento della Comunicazione del Comitato centrale del Partito comunista cinese Wang Xiaohui e l'ambasciatore cinese in Kirghizistan Du Dewen sono tutti intervenuti all'evento.

Sooronbay Zheenbekov ha detto nel suo discorso che il Kirghizistan sta portando avanti le riforme e la modernizzazione del sistema amministrativo in ambito politico, economico e giuridico, dunque i politici, i funzionari e i comuni cittadini del Paese faranno tesoro del libro "Governare la Cina" poiché tutti leggendolo potranno imparare qualcosa.

Nel suo discorso, Wang Xiaohui ha indicato che questo libro di Xi Jinping è assai importante poiché illustra la strada e il concetto di sviluppo della Cina, insieme alla sua politica interna ed estera. La pubblicazione e la distribuzione di questo testo in lingua kirghisa costituisce una vivace testimonianza delle esperienze e degli scambi tra la Cina e il Kirghizistan.

Hanno presenziato alla cerimonia di presentazione del libro e al simposio circa 300 personalità di diversi settori, sia della Cina che del Kirghizistan. Gli ospiti hanno discusso approfonditamente sul libro e si sono trovati d'accordo sul fatto che la versione in lingua kirghisa abbia fornito ai cittadini del Paese un punto di vista autorevole per conoscere la Cina contemporanea e il pensiero del segretario del PCC sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. Per questo motivo tale opera fornirà una spinta ulteriore affinché i due popoli si impegnino insieme per arrivare ad uno sviluppo congiunto.