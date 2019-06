America Latina, occhi puntati sul libro bianco "La posizione cinese sulle consultazioni economico-commerciali con gli Stati Uniti"

2019-06-03 15:21:51 cri

Il 2 giugno il governo cinese ha pubblicato il libro bianco "La posizione cinese sulle consultazioni economico-commerciali con gli Stati Uniti". I principali media dei Paesi dell'America latina hanno dedicato molti articoli a questo tema, e hanno rivolto un appello affinché si giunga ad una risoluzione delle controversie attraverso le consultazioni.

Secondo quanto affermato dal principale media transnazionale dell'America Latina, il venezuelano "Telesur", il governo cinese ha elencato nel libro bianco tre impegni assunti dagli Stati Uniti e in seguito non rispettati, insieme ad altre azioni disoneste compiute dal governo americano durante le consultazioni. Per questo motivo, secondo Telesur, gli Usa dovrebbero assumersi interamente la responsabilità di tutti i passi indietro compiuti nel processo negoziale. Nel suo reportage, l'emittente televisiva venezuelana ha inoltre espresso parole di apprezzamento per la posizione della Cina che appare chiaramente nel libro bianco: "Guidati dallo spirito di rispetto reciproco, di uguaglianza e mutuo beneficio, i due Paesi dovrebbero promuovere consultazioni sulla base della buona fede e della credibilità, ampliando la base degli interessi in comune e salvaguardando insieme la stabilità e lo sviluppo dell'economia globale".

Lo stesso giorno "El Cronista", importante giornale argentino, ha pubblicato un articolo in cui ha affermato che il libro bianco ha illustrato la situazione in Cina relativa alla tutela e allo sviluppo della proprietà intellettuale e ha fornito dati dettagliati sulla quantità di domande e autorizzazioni di brevetti. Il documento dunque testimonia i risultati ottenuti dalla Cina nell'innovazione tecnico-scientifica e in materia di ricerca e sviluppo compiuti autonomamente. Per questo motivo il giornale argentino definisce "infondate" le accuse di furto di proprietà intellettuale rivolte alla Cina.