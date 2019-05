New York Times: limitare la possibilità per Huawei di operare negli Usa va contro gli interessi dei contadini statunitensi

Giorni fa, il "New York Times" ha pubblicato in prima pagina un articolo in cui si legge che limitare la possibilità per Huawei di operare negli Stati Uniti ha portato all'interruzione della costruzione di infrastrutture wireless nelle aree rurali degli Usa. Gli agricoltori statunitensi si trovano così ad affrontare una situazione in cui non possono stabilire contatti tempestivi con il mondo esterno. A tal proposito, il portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang ha fatto sapere oggi che gli agricoltori e gli allevatori cinesi manifestano profonda compassione per le difficoltà incontrate dai lavoratori statunitensi che operano nei settori dell'agricoltura e dell'allevamento, osservando però che la responsabilità di quanto sta accadendo non è da imputare alla Cina.

"L'articolo pubblicato dal 'New York Times' rivela ancora una volta il danno arrecato all'industria e ai consumatori statunitensi a seguito delle 'enormi pressioni e del caos' generato dal governo Usa", ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang durante una conferenza stampa ordinaria.