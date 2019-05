Per affrontare le sfide alla cyber sicurezza servono cooperazione e razionalità, secondo Huawei

2019-05-25 18:48:37 cri

In occasione della Conferenza nazionale sulla cyber sicurezza di Potsdam, in Germania, tenutasi dal 23 al 24 maggio, il vice presidente del Consiglio d'amministrazione di Huawei, Hu Houkun, ha affermato che il rapido sviluppo della scienza e tecnologia digitali ha creato molte nuove sfide di sicurezza. Nessun individuo, impresa o Stato può affrontare da solo tali sfide. Per questo, Hu Houkun ha espresso la speranza che tutte le parti interessate possano valutare il rischio sulla base della realtà con atteggiamento ragionevole e oggettivo e affrontare congiuntamente le sfide.

Recentemente il governo Usa ha annunciato misure restrittive ai danni di Huawei. Al riguardo, Hu Houkun ha detto che le accuse infondate e le restrizioni estremamente ingiuste contro Huawei hanno influenzato negativamente migliaia di fornitori globali e moltissimi consumatori della società. La decisione affrettata ha avuto un impatto sulla catena di fornitura mondiale e ha creato distorsioni nel mercato, oltre che violato il sistema di valori del commercio internazionale, creando un precedente pericoloso.

Il direttore dell'Istituto Hasso Plattner dell'Università di Potsdam, Christoph Meinel, ha presieduto la conferenza e ha dichiarato che la cyber sicurezza è un argomento globale e che dovendo far fronte a una situazione complicata, tutte le parti devono rafforzare il dialogo e cercare insieme una soluzione. "I conflitti non sono utili. Costringere qualcuno a fare qualcosa spinge soltanto la controparte a rispondere all'attacco subito".