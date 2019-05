Marcello Lippi, nuovo allenatore della squadra nazionale di calcio maschile cinese

Secondo quanto reso noto dal sito ufficiale della Federazione calcistica della Cina, in preparazione per le eliminatorie asiatiche a settembre del 2019 per la Coppa del Mondo Qatar 2022 e su approvazione della Federazione calcistica cinese, l'allenatore di calcio italiano Marcello Lippi è diventato capo allenatore della nazionale di calcio maschile cinese e inizierà a organizzare la formazione e a partecipare alle partite a giugno.