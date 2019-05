Beijing, fondata l'Associazione internazionale per la scienza di riduzione dei disastri naturali

2019-05-13 10:02:53 cri

Il 12 maggio a Beijing è stata fondata ufficialmente l'Associazione internazionale per la scienza di riduzione dei disastri naturali, che ha visto la partecipazione di quasi 30 istituti di ricerca e università provenienti da Cina, Italia, Nepal, Sri Lanka, Pakistan, nonché dell'Associazione mondiale per la protezione del suolo e dell'acqua e del Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle regioni montagnose. In futuro, l'associazione si concentrerà sulla prevenzione del rischio di catastrofi naturali e sulla riduzione globale dei disastri e migliorerà la capacità di prevenzione e mitigazione delle calamità e lo sviluppo sostenibile nei paesi lungo "Belt and Road".